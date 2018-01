Dorta espera ser titular no Paulista Muito elogiado após a vitória de 3 a 0 do Paulista sobre a Anapolina, no último sábado, o volante Alexandre Dorta espera, enfim, ser titular da equipe de Jundiaí. Os dois gols que marcou naquele jogo, no entanto, não lhe garantem uma vaga. Se o volante Alemão se recuperar de uma lesão no púbis, Dorta retorna ao banco. "Venho treinando duro para qualquer oportunidade que aparecer. Substituir o Alemão em um jogo decisivo foi muito importante e agora espero poder mostrar meu serviço", disse Dorta. O técnico Zetti deve definir sexta-feira o time que enfrenta o União São João, sábado, em Araras. Para esse jogo, ele não poderá contar com o goleiro Buzzetto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas, em compensação, terá a volta do atacante Izaías, artilheiro do time com dez gols. O Paulista ocupa a 9ª colocação da Série B, com 32 pontos. Para se classificar, além de vencer o União São João, precisará torcer por tropeços do Náutico ou Sport, contra Botafogo e Portuguesa, respectivamente.