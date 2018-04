Dortmund abre 13 pontos na liderança do Campeonato Alemão

O jogador da seleção do Paraguai Lucas Barrios marcou o seu 10o gol na temporada no final do primeiro tempo. O placar teve números finais com gol contra de Ralph Gunesch logo depois do início do segundo tempo. Com o resultado, o time da casa chegou aos 55 pontos ao conseguir a sua primeira vitória depois de dois empates consecutivos.

O Hanover 96 venceu o Kaiserslautern por 3 x 0 para subir para terceiro com 41 pontos, um a menos do que o Bayer Leverkusen que enfrenta o VfB Stuttgart no domingo.

Paolo Guerrero marcou duas vezes pelo Hamburg SV que goleou o Werder Bremen por 4 x 0 no clássico da região norte da Alemanha, o que deixou o time perdedor com apenas uma vitória em cinco partidas e com um ponto acima da zona do rebaixamento. A derrota aumenta a pressão sobre o técnico Thomas Schaaf que está no Werder faz 12 anos.

O campeão da temporada passada, o Bayern Munich, com 39 pontos, pode assumir a segunda posição se vencer o Mainz 05 em partida ainda neste sábado.