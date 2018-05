Dortmund bate lanterna e reduz folga do Bayern na ponta

Ao menos pelas próximas horas, é de apenas cinco pontos a distância que separa o Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, e o Borussia Dortmund. O vice-líder entrou em campo neste sábado e, jogando em casa, sofreu para vencer o lanterna Hannover, por apenas 1 a 0. O Bayern só entra em campo no domingo, e, se ganhar do Augsburg como visitante, volta a abrir oito pontos.

O armênio Mkhitaryan fez o único gol do jogo, aos 12 minutos do segundo tempo, o oitavo dele no Alemão. Artilheiro do torneio, o gabonês Aubameyang foi poupado porque, na quinta, o Borussia Dortmund encara o Porto pela Liga Europa.

Também neste sábado, pela 21.ª rodada, o Bayer Leverkusen virou sobre o Darmstadt 98 vencendo por 2 a 1. Com a vitória, chegou aos 35 pontos, agora em terceiro, a 13 do Borussia Dortmund e a 18 do Bayern.

Antes na terceira posição, o Hertha Berlin caiu um lugar, para quarto, ao perder fora de casa para o Stuttgart, por 2 a 0, mantendo os 35 pontos. Dié e Kostic fizeram os gols do Stuttgart, que agora é o nono colocado, com 27 pontos.

Também brigando no meio da tabela, o Wolfsburg venceu o Ingolstadt por 2 a 0 e chegou aos 30 pontos, em oitavo, enquanto o rival agora aparece em 11.º, com 26. Já na disputa contra o rebaixamento, Werder Bremen e Hoffenheim ficaram no 1 a 1. Antepenúltimo, o Werder tem 20 pontos, contra 15 do Hoffenheim, que vem logo abaixo. Só o Hannover, com 14, está pior.