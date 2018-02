Dortmund bate Mönchengladbach e assume a vice-liderança do Alemão

O Borussia Dortmund derrotou o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, em casa, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão. O time anfitrião chegou à terceira vitória seguida na competição, foi a 40 pontos e agora dois à frente do Bayer Leverkusen e do RB Leipzig.

O Leipzig, no entanto, pode retomar a segunda colocação no encerramento da 23.ª rodada. Na segunda-feira, a equipe visitará o Eintracht Frankfurt. O Bayern de Munique, que venceu o Wolfsburg por 2 a 1 no sábado, lidera a competição com folga. Tem 59 pontos, 19 a mais do que o Dortmund.

No duelo deste domingo, o time anfitrião conseguiu marcar o gol da vitória aos 32 minutos do primeiro tempo com Marco Reus. O Mönchengladbach até que pressionou no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a quarta derrota consecutiva. O resultado deixa a equipe visitante em décimo lugar, com 31 pontos.

O Dortmund agora volta a campo pela segunda fase da Liga Europa. Na quinta-feira, visitará o Atalanta. O time alemão venceu a primeira partida por 3 a 2 e se garante na próxima fase com um empate.

Pela competição nacional, o Dortmund enfrentará o Augsburg, em casa, na segunda-feira, dia 26, pela 24.ª rodada. O Mönchengladbach tentará acabar com a péssima fase no próximo sábado, contra o Hannover, fora de casa.

Ainda neste domingo, o Stuttgart visitou o Augsburg e venceu o adversário por 1 a 0, com gol de Mario Gomez. O resultado levou o Stuttgart aos 27 pontos, na 13ª colocação. O Augsburg está em oitavo, com 31.