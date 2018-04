Dortmund bate Stuttgart e fará duelo pelo vice com o Schalke na próxima rodada

O Borussia Dortmund derrotou o Stuttgart por 3 a 0 neste domingo, em casa, em duelo pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado demonstrou que a equipe está recuperada da goleada sofrida por 6 a 0 para o Bayern de Munique no jogo anterior.

+ Bayern goleia Augsburg e conquista hexa do Alemão com 5 rodadas de antecedência

+ Hamburgo derrota o Schalke 04 de virada e deixa a lanterna do Campeonato Alemão

A vitória também mantém o time de Dortmund na briga pela vice-liderança da competição. O Borussia foi a 51 pontos, em terceiro lugar, a apenas um de distância do Schalke 04, o segundo colocado.

A rodada foi marcada pelo hexacampeonato consecutivo do Bayern de Munique. A conquista a seis jogos do término da competição veio após uma vitória por 4 a 1 sobre o Augsburg no sábado, fora de casa.

Os gols do Borussia neste domingo foram marcados por Christian Pusilic, Batshuayi e Maximiliano Philipp. Na próxima rodada, o Borussia Dortmund terá a oportunidade de assumir a vice-liderança já que enfrentará justamente o Schalke 04 no domingo, fora de casa. O Stuttgart jogará um dia antes, contra o Hannover 96.