Dortmund cede empate e desperdiça chance de assumir vice-liderança no Alemão

O Borussia Dortmund saiu na frente do marcador, mas vacilou neste domingo, e acabou cedendo o empate para o Werder Bremen por 1 a 1, fora de casa. Com isso, desperdiçou a oportunidade de assumir o segundo lugar na tabela do Campeonato Alemão.

Faltam agora apenas duas rodadas para o final da competição e o time de Dortmund ocupa o terceiro lugar na classificação com 55 pontos, dois a menos do que o Schalke 04. O Werder Bremen é o 12º colocado, com 38 pontos.

O Dortmund abriu o placar logo aos 19 minutos de partida com Marco Reus. Mas nos acréscimos da etapa inicial levou o empate com Delaney. O time agora volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Mainz. No mesmo dia, o Werder Bremen jogará contra o Bayer Leverkusen, em casa.

O Mainz também jogou neste domingo e venceu o RB Leipzig por 3 a 0, em casa. Blasis, Maxim e Baku marcaram os gols da vitória. O resultado ajudou a equipe a se distanciar da zona de rebaixamento. O Mainz está em 14º lugar, com 33 pontos, a cinco do grupo da degola. O Leipzig é o sexto colocado, com 47 pontos, e continua na zona de classificação para a Liga Europa.