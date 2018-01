Dortmund dá o pontapé inicial para a Copa do Mundo A Alemanha começou a viver nesta quarta-feira o clima da Copa do Mundo, que acontece daqui a exatos 79 dias. Pelas ruas de Dortmund, local do jogo amistoso entre os comandados de Jürgen Klinsmann contra os EUA, não se vive outra atmosfera. Nos caminhos que levam ao Westfalenstadion, nos rostos dos torcedores comuns, tudo lembra e antecipa o maior evento do ano no país. E a crença na conquista do título pelos anfitriões não é pequena. "Vamos ganhar de 4 a 1, sem dúvida. E vamos vencer o Mundial também, contra o Brasil", profetizava Eric Steiner, comerciante de Dortmund que sempre acompanha seu clube de coração, o Borussia, e a seleção alemã. Apesar da goleada sofrida contra a Itália e o fraco futebol apresentado pelo time de Klinsmann, os alemães acreditam que na hora "decisiva" a equipe nacional cresce. "Não temos jogado bem nos últimos jogos, mas na Copa sempre atuamos bem, ainda mais quando é em casa", afirmou Mathias, desempregado. "Vamos devolver a derrota contra a Itália e abrir o caminho para o Mundial", profetizou. Mas nem tudo é otimismo. Há outros como Harry Winter, de Colônia, que estão preocupados com o desempenho do time de Klinsmann no Mundial. "Acho nós ganharemos o amistoso desta quarta contra os EUA, mas na Copa, não sei. Temos de melhorar muito." Com um grande esquema de segurança, o jogo será um teste para as autoridades antes da Copa. "Esta partida será a nossa prova final para o Mundial", afirmou Werner Schwarz, encarregado da polícia alemã para a segurança. Mais de 40 viaturas policiais estão envolvidas no evento, com a participação de centenas de policiais e um helicóptero, além de agentes especiais de segurança. Mas o espírito já é de Copa do Mundo. Torcedores pintados com as cores da bandeira alemã, gritando Deutschland (Alemanha) durante todo o tempo, no metrô, na entrada do estádio, nas tendas que vendem bebidas para o jogo. Os alemães acordaram para a Copa.