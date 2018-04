Dortmund derrota Werder na despedida de técnico Jurgen Klopp

Se o título já estava na mãos do Bayern de Munique desde o início do mês, a última rodada do Campeonato Alemão reservou muitas emoções para outros grandes clubes do país. Em Dortmund, por exemplo, o Borussia venceu na comovente despedida do técnico Jürgen Klopp. Na parte de baixo da tabela, o Stuttgart conseguiu se salvar da queda, enquanto o Hamburgo terá que jogar uma repescagem para permanecer na elite.

Sem maiores pretensões na tabela, a torcida do Borussia Dortmund lotou o Signal Iduna Park para homenagear Klopp e viu a equipe bater o Werder Bremen por 2 a 0. Antes mesmo da bola rolar, as arquibancadas já faziam um mosaico com o rosto do treinador e os dizeres "obrigado, Jürgen". O técnico é considerado um dos maiores da história do clube, onde estava desde 2008 e que levou a dois títulos alemães e um da Copa da Alemanha, além da decisão da Liga dos Campeões de 2013, perdida para o rival Bayern de Munique.

Em campo, os jogadores pareceram dispostos a dar uma despedida digna da história de Klopp e foram para cima logo no início. Aos 14 minutos, saiu o primeiro gol. Após saída de bola errada do Werder, Gündogan roubou, driblou o marcador e tocou para Kagawa, que teve frieza para ajeitar para a canhota e tocar cruzado.

Somente dois minutos depois, Aubameyang empatou. Ele tabelou com Kagawa, saiu de frente para o goleiro e finalizou com categoria. Aos 25, no entanto, quem errou na saída foi o Borussia. Öztunali aproveitou ótima troca de passes, deu belo drible no marcador e diminuiu para o Werder.

Ainda no primeiro tempo, aos 41, Kagawa puxou rápido contra-ataque e deu lançamento perfeito para Mkhitaryan, que foi melhor ainda no domínio e no toque por cobertura, para matar o goleiro. Na etapa final, Selassie ainda diminuiu, mas a festa do Dortmund já estava garantida.

HAMBURGO EM PERIGO

Outro tradicional clube alemão, o Hamburgo terá que disputar a repescagem pelo segundo ano consecutivo para não cair para a segunda divisão. Se em 2014 a equipe passou pelo Greuther Furth para permanecer na elite, terá novamente que enfrentar um adversário da divisão inferior, mesmo após a vitória por 2 a 0 sobre o Schalke 04, em casa, neste sábado.

Os gols de Olic e Rajkovic selaram o destino do time, que poderia ser ainda pior caso o Freiburg tivesse arrancado um empate diante do Hannover fora de casa - perdeu por 2 a 1. Com os resultados, o Hamburgo terminou na 16.ª posição, com 35 pontos, um à frente do rebaixado Freiburg.

STUTTGART SE SALVA

Depois de ser considerado praticamente rebaixado nas últimas rodadas, o Stuttgart se manteve na primeira divisão de maneira emocionante. Saiu atrás do Paderborn, mas virou e venceu por 2 a 1, chegando aos 36 pontos, em 14.º. O lanterna Paderborn está rebaixado.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado de rodada completa, o Bayern de Munique venceu o jogo da festa diante do Mainz por 2 a 0, com gols de Lewandowski e Schweinsteiger. O vice-campeão Wolfsburg, por sua vez, não passou de um empate por 2 a 2 diante do Colônia fora de casa.

Os outros resultados do dia foram: Borussia Mönchengladbach 1 x 3 Augsburg, Eintracht Frankfurt 2 x 1 Bayer Leverkusen e Hoffenheim 2 x 1 Hertha Berlin.