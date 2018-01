Dortmund empata e mantém a ponta O Borussia Dortmund empatou em casa com o Schalke 04, por 1 a 1, pela 23.ª rodada do Campeonato Alemão. O gol do Borussia foi marcado pelo brasileiro Ewerthon. Com o resultado, o Borussia mantém a liderança do torneio, com 48 pontos, seguido pelo Kaiserslautern, que pulou para a segunda posição depois de vencer neste sábado o Nurenberg, por 2 x 1. Neste domingo, dois jogos completam a rodada: Cottbus x Hansa Rostock e Koln x Werder Bremen. Outros resultados deste sábado: Freiburg 0 x 2 Bayern Munique Munich 1860 0 x 3 Hertha Borussia Moench 2 x 1 Hamburgo Stuttgart 2 x 1 Wolfsburg St. Paul 2 x 2 Bayer Leverkusen