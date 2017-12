Dortmund goleia o Freiburg por 5 a 1 O Borussia Dortmund goleou neste domingo o Freiburg por 5 a 1 e manteve a vice-liderança do Campeonato Alemão com 55 pontos, um a menos que o líder Bayer Leverkusen. Três brasileiros marcaram para o Borussia. Evanilson, Dede e Amoroso, que continua artilheiro do torneio com 15 gols. O Freiburg é o antepenúltimo com 24 pontos. Ainda neste domingo jogaram Munich 1860 e Schalke 04, que venceu fora de casa por 2 a 1 e agora está empatado na terceira colocação com o Bayern de Munique com 51 pontos.