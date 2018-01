Dortmund negocia meia-atacante com o Mönchengladbach

Dortmund e Mönchengladbach não revelaram os detalhes financeiros da transferência. A imprensa alemã afirma, porém, que o Dortmund vai receber 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 33,6 milhões) pela liberação de Hofmann, que vai assinar contrato até o fim da temporada 2019/2020 com o Mönchengladbach.

Hofmann disputou sete partidas na atual edição do Campeonato Alemão e marcou um gol pelo Dortmund, time em que tinha a concorrência de nomes como Reus, Kagawa, Mkhitaryan e Januzaj para ser escalado. O jogador chega ao Mönchengladbach para compensar os vários desfalques por lesão do setor ofensivo do clube, que não pode contar com Patrick Herrmann e Andre Hahn.

Assim, é grande a possibilidade de Hofmann estrear pelo Mönchengladbach diante do seu último clube, pois as equipes vão se enfrentar em 23 janeiro, na primeira rodada do Campeonato Alemão após a pausa de inverno do torneio.