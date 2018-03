Dortmund só empata com Augsburg e embola briga pelo vice do Alemão

O Borussia Dortmund decepcionou seu torcedor e não passou de um empate por 1 a 1 diante do Augsburg, nesta segunda-feira, em casa, no encerramento da 24.ª rodada do Campeonato Alemão. O tropeço gerou vaias de parte das arquibancadas e embolou de vez a briga pelo vice-campeonato.

Com o empate, o Dortmund foi a 41 pontos, ainda na segunda colocação da tabela, mas agora apenas um ponto à frente do arquirrival Schalke 04. Eintracht Frankfurt (39 pontos), Bayer Leverkusen e RB Leipzig (38 cada) também estão na briga. O título está praticamente nas mãos do Bayern de Munique, que tem 60.

Já o Augsburg foi a 32 pontos, em oitavo, ainda sonhando com uma vaga na Liga Europa. Na próxima rodada, a equipe recebe o Hoffenheim, no sábado. No mesmo dia, o Dortmund fará confronto direto com o RB Leipzig, fora de casa.

O Dortmund começou superior nesta segunda, saiu na frente e perdeu a chance de conquistar mais três pontos. Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, Schürrle recebeu pela direita e cruzou para a área. A defesa tentou afastar, mas acabou ajeitando para Marco Reus, que empurrou para a rede.

Após o gol, o Dortmund chegou a perder algumas oportunidades, mas recuou demais e permitiu a reação do Augsburg na etapa final. De tanto insistir, os visitantes conseguiram o empate aos 27 minutos. Kevin Danso aproveitou escanteio da direita e finalizou de cabeça. Bürki espalmou, mas o próprio zagueiro selou o placar na sobra.