Dortmund só empata com o Schalke e deixa o Bayern perto do título

O sonho do título do Campeonato Alemão ficou ainda mais distante para o Borussia Dortmund após a rodada deste fim de semana. A equipe tropeçou no clássico diante do Schalke 04 ao empatar por 2 a 2 neste domingo, fora de casa, e viu a conquista ficar perto de outro rival, o Bayern de Munique, que venceu o Stuttgart no sábado.

Os resultados ampliaram a diferença entre as equipes para sete pontos, a cinco rodadas para o fim do campeonato. O Bayern lidera com 75, enquanto o Borussia tem 68. Domingo que vem, o time de Dortmund receberá o Hamburgo. O Schalke, por sua vez, é o sétimo colocado, com 45 pontos, e encara justamente o Bayern fora de casa no sábado.

Com o foco na Liga Europa, já que o Borussia decide uma vaga nas semifinais da competição com o Liverpool na quinta, o técnico Thomas Tuchel levou a campo um time misto. Poupou diversos nomes, como Reus, Castro e Piszczek, enquanto Mkhitaryan, Gundogan e Aubameyang entraram em campo na etapa final.

Sem seus principais jogadores, o Dortmund segurou o Schalke no primeiro tempo, mas pouco criou. Mas na etapa final, o jogo mudou. Logo aos quatro minutos, os visitantes largaram na frente com um golaço. Kagawa tabelou com Leitner, que devolveu de calcanhar. O japonês, então, viu o goleiro adiantado e tocou de primeira, por cobertura.

A resposta do Schalke veio logo na sequência, não foi tão bonita, mas igualmente eficaz. Após lance bastante confuso e um bate-rebate na área, Leroy Sane aproveitou rebote do goleiro Buerki e bateu para a rede aos sete minutos.

O Borussia voltou a liderar aos 11, com Ginter, que aproveitou falta batida da direita e desvio na zaga para marcar de cabeça. Mas aos 21, Huntelaar selou o placar. O atacante holandês bateu com categoria pênalti duvidoso de Papastathopoulos, marcado pela arbitragem.