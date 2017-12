Dortmund só empata com o St. Pauli O Borussia Dortmund não conseguiu sair de um simples empate por 1 a 1 com a fraca equipe do St. Pauli. Com o resultado deste domingo, o Dortmund perdeu a oportunidade de liderar o Campeonato Alemão e acaba a 25.ª rodada do torneio em segundo lugar, com 49 pontos, um a menos que o líder Bayer Leverkusen. O gols foram marcados por Patschinski, para o Pauli, e pelo brasileiro Amoroso, de pênalti, nos minutos finais da partida. O St. Pauli tem 18 pontos e é o penúltimo colocado. Na outra partida deste domingo, o Kaiserslautern venceu o Wolfsburg por 3 a 2 e agora é o terceiro colocado com 48 pontos, um a mais que o Bayern de Munique.