Dortmund surpreende e faz 3 a 0 no Bayern de Munique fora de casa

MUNIQUE - Fora da Liga dos Campeões e coadjuvante no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund deu motivo de consolo para sua torcida neste sábado ao aplicar 3 a 0 no rival Bayern de Munique, no Allianz Arena. O grande triunfo, logo depois da queda nas quartas de final da competição europeia, mantém o Borussia na briga pelo vice-campeonato do Alemão.

De quebra, a equipe de Dortmund impôs apenas a segunda derrota ao Bayern na competição - e a primeira em casa no Alemão desde outubro de 2012. O primeiro revés aconteceu a duas rodadas, contra o modesto Augsburg. Depois o time do técnico Josep Guardiola empatou com o Hoffenheim, completando três jogos sem vitória no campeonato, cujo título foi garantido com sete rodadas de antecedência.

Apesar de estar focado na Liga dos Campeões, no qual busca o bicampeonato, o Bayern não poupou titulares e contou com os brasileiros Dante e Rafinha desde o início da partida. O lateral acabou sendo expulso de campo nos instantes finais ao se desentender com Mkhitaryan.

Mesmo com força total, o atual campeão europeu e mundial foi dominada pelo Borussia. Com maior volume de jogo e diante da apatia dos anfitriões, os visitantes abriram o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Mkhitaryan, responsável por desperdiçar diversas chances contra o Real Madrid, pelas quartas da Liga dos Campeões, recebeu passe de Reus e marcou.

Na segunda etapa, logo aos 4, o mesmo Mkhitaryan iniciou jogada que culminou no gol de Reus. Aos 11, Hofmann anotou o terceiro, sobre o goleiro Raeder, que substituiu Neuer, com dores, no intervalo. Na sequência, o técnico Jürgen Klopp mandou a campo Lewandowski, que não chegou a deixar sua marca.

Depois de abrir 3 a 0, o Borussia caiu de ritmo e viu o Bayern tentar descontar na parte final do segundo tempo. Mandzukic teve um gol anulado na melhor chance dos anfitriões, que viram o rival devolver o mesmo placar da derrota sofrida no jogo disputado no primeiro turno, em Dortmund.

O Borussia segue na briga pelo vice-campeonato alemão, com 61 pontos, bem distante dos 78 do Bayern, já consagrado campeão. O Schalke ocupa o terceiro lugar da tabela, com 58. Borussia e Bayern agora se preparam para os duelos das semifinais da Copa da Alemanha no meio da próxima semana. O time de Dortmund vai enfrentar o Wolfsburg na terça, e o Bayern, o Kaiserslautern, na quarta.