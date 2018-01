Dortmund tenta espantar má fase O Borussia conta com a volta do brasileiro Ewerthon para tentar tirar a equipe da má fase e vencer o Hertha Berlin, em Dortmund, pela 27.ª rodada da Bundesliga. O Hertha, do brasileiro Marcelinho Paraíba, está em quinto lugar e sonha com uma vaga na Copa dos Campeões. O time de Berlim não contará com o meia turco Basturk, contundido. Fechando a rodada, o outro Borussia, de Mönchengladbach, recebe em casa, sem o brasileiro Elber, o Bochum.