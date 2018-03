Dortmund vence Leipzig, sobe para terceiro e ajuda o Bayern

Afastado da briga pelo título do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund atrapalhou um dos candidatos a ficar com a taça. Neste sábado, em casa, o time superou o RB Leipzig por 1 a 0, em duelo válido pela 19ª rodada, ajudando o líder Bayern de Munique.

Mais cedo, o Bayern havia apenas empatado com o Schalke 04. Mas o resultado acabou sendo suficiente para o time abrir para quatro pontos a sua vantagem na ponta do Alemão - soma 46 pontos, contra os 42 do Leipzig. E o triunfo, claro, também foi ótimo para o Borussia Dortmund, que chegou aos 34 pontos e assumiu o terceiro lugar.

Dortmund e Leipzig fizeram um duelo equilibrado no primeiro tempo, mas Dembélé e Aubameyang acabaram decidindo para o time da casa. Aos 32 minutos, o meia fez bela jogada individual, driblou seu marcador e cruzou para o atacante finalizar às redes.

O equilíbrio no duelo se repetiu na etapa final, com os times tendo oportunidades de movimentar o placar. As principais delas acabaram sendo do Borussia, que aproveitava os espaços deixados pelo Leipzig para ameaçar em contra-ataques. O time não converteu as chances, mas ainda assim conseguiu assegurar a sua vitória.

O próximo compromisso do Dortmund será pela Copa da Alemanha, na quarta-feira, quando vai receber o Hertha. Já o Leipzig vai buscar a reabilitação no Campeonato Alemão no sábado, quando duelará com o Hamburgo em casa.