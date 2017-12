Dorval e Coutinho processam Pelé A fase de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, não é mesmo boa. Enquanto vê suas empresas passarem por dificuldades financeiras e legais - são alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Futebol, instalada no Senado -, terá de enfrentar uma briga judicial contra companheiros e amigos pessoais: o ex-ponta Dorval e o ex-centroavante Coutinho, que, ao lado do ?Atleta do Século?, formaram o ataque do Santos nos anos áureos do time da Vila Belmiro. Os dois movem ações contra a Pelé Sports e Marketing (PSM) por ?uso abusivo do direito de imagem?. Leia mais no O Estado de S. Paulo