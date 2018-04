Douglas aprova disputa por vaga na lateral direita do São Paulo

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - O lateral-direito Douglas foi titular no primeiro jogo do São Paulo na fase preliminar da Libertadores, a vitória por 5 a 0 sobre o Bolívar, mas sabe que isso não lhe garante a manutenção na equipe, pois o zagueiro Paulo Miranda está liberado após cumprir suspensão automática. Ele garante, porém, que encara a situação com naturalidade e avalia que o time é quem se dá melhor com a acirrada disputa pela titularidade.

"É uma disputa sadia. O Paulo é uma pessoa que admiro, que também trabalha forte. A gente está trabalhando muito e tem capacidade de ser titular. Independentemente de quem o Ney Franco escolher, tenho certeza de que vai corresponder e irá defender a camisa do São Paulo da melhor maneira possível", afirmou.

Douglas e Paulo Miranda possuem estilos bem diferentes, como foi reconhecido pelo próprio lateral-direito, que apontou a sua velocidade e a qualidade no apoio ao setor ofensivo como características que podem levar o técnico Ney Franco a escalá-lo na próxima quarta-feira.

"Fiz dois jogos bons e o Paulo também foi bem na última partida. O professor tem usado duas linhas de quatro. O Paulo é mais alto e tem uma força grande na bola aérea. Eu saio mais para concluir as jogadas no ataque. Estou à disposição para o jogo contra o Bolívar", disse.

A escalação do São Paulo para o jogo de volta da fase preliminar da Libertadores só será conhecida no treino desta terça-feira, às 18h30 (horário de Brasília), em Santa Cruz de la Sierra. Com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 5 a 0, o time paulista pode perder por até quatro gols de diferença na quarta, em La Paz, para se garantir no Grupo 3 do torneio continental.