Douglas assina com o Grêmio e promete buscar espaço

Depois de chegar em Porto Alegre e passar pelos exames médicos, Douglas finalmente assinou contrato com o Grêmio nesta terça-feira. E logo em sua apresentação oficial, o meia demonstrou estar motivado e já se colocou à disposição do técnico Silas.

"Estou chegando pra procurar meu espaço e quem vai ter que decidir quem joga é o Silas", afirmou o meia, que terá Hugo e Souza como principais concorrentes de posição.

Mas apesar da disputa, Douglas garantiu que não pretende mudar seu estilo de jogo, de privilegiar as assistências. "Se eu der passe pro gol, fico mais feliz do que se eu fizer o gol. Tenho que mostrar futebol porque apenas por ser um jogador raro da posição, não sou titular garantido", opinou o ex-jogador do Corinthians.

Contratado junto ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, o meia revelou que tinha um desejo antigo em atuar pelo Grêmio. "Quando eu era garoto, na concentração, a gente sempre brincava que um dia eu iria jogar aqui", garantiu.