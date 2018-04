Douglas chega ao Grêmio e defende seu estilo de jogo

Após quase três anos, o meia Douglas se reapresentou ao Grêmio nesta quarta-feira. Contratado depois de ajudar o Vasco a voltar à elite do Campeonato Brasileiro, o jogador volta a um clube que conhece bem, onde atuou de 2010 a 2012. Durante a primeira passagem, teve altos e baixos e chegou a receber algumas críticas da torcida por sua postura em campo, considerada pouco aguerrida justamente em um time que se orgulha deste estilo brigador.

Mas Douglas não parece preocupado com isso e defendeu seu jeito de atuar. "Para mim, ficar correndo o campo inteiro, dando carrinho e enganando o torcedor, não serve, não adianta para nada. Não sou jogador marqueteiro, que engana e diz que tem raça e determinação. Não vou ficar dando carrinho para mostrar vontade, não é a minha característica. Se for para ajudar, eu ajudo", declarou.

O meia garantiu ser o mesmo jogador da primeira passagem, na qual conquistou o título gaúcho de 2010, apenas com algumas pequenas diferenças. "Não mudou muita coisa, alguns cabelos brancos apenas, mas mesma qualidade, mesma competência. Lógico que um pouco mais experiente, mas nada diferente."

Douglas foi apresentado à imprensa pelo presidente gremista Fábio Koff, que confirmou que o jogador foi um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari. "Foi uma solicitação do nosso treinador e uma convicção da nossa comissão técnica da resposta que ele possa dar em campo. Douglas já teve uma excelente passagem pelo clube e vem para suprir uma carência que temos no elenco atual. Desejo sorte para que possamos buscar um titulo de repercussão ainda em 2015."

O jogador celebrou o voto de confiança dado pelo técnico e revelou que conversou com Felipão antes do acerto. "Conversamos alguns minutos com o Felipão. Fico feliz de mostrar que posso voltar a uma grande equipe", disse.

O experiente Douglas, de 32 anos, foi revelado pelo Criciúma, teve passagens pelo futebol turco e pelo São Caetano antes de chegar ao Corinthians em 2008, onde se destacou. De lá foi para o Al Wasl, passou pelo Grêmio e voltou ao Corinthians em 2012. Pouco aproveitado por Mano Menezes em 2014, foi para o Vasco disputar a Série B.