Douglas começa a conquistar Oswaldo Quando o atacante Douglas retornou ao Santos este mês, depois de ter sido emprestado por um ano ao Goiás, não via muita perspectiva na Vila Belmiro. Afinal, o técnico Oswaldo de Oliveira disse que não pretendia contar com os atletas que tinham voltado, como ele mesmo, o meia Jerri e o lateral-direito Michel. Mas foi reintegrado ao grupo e, nos treinamentos, começou a mostrar serviço, chamando a atenção do treinador. "O técnico falou aquilo porque estava com o grupo fechado, mas me disse para treinar bem para ter meu espaço e foi isso o que fiz". Como fruto desse esforço, foi para o banco no jogo contra o Mogi Mirim e teve a melhor oportunidade de sua carreira: entrou aos 40 minutos e marcou os dois gols que garantiram a vitória dos santistas. Ainda no banco, ele conversou com Alysson e chamou a atenção para o fato de o Mogi estar atacando muito, abrindo grandes espaços. "Sou um jogador rápido e disse ao Alysson que, se entrasse, poderia encontrar brechas para marcar gol". Logo depois foi chamado por Oswaldo de Oliveira, que precisava de um jogador veloz para os contra-ataques. A observação do atacante valeu: aos 45 e 46 do segundo tempo, ele marcou os dois gols. "Foram duas jogadas de velocidade e as duas bolas chegaram em meu pé esquerdo, o que facilitou para fazer os gols", comentou. Mas não foi só isso: ao retornar à Vila Belmiro, encontrou o técnico Oswaldo, que exige muito treino de finalização dos atacantes. "Foi muito bom esse tipo de treino, que quase nunca fazia e acabou dando resultado", disse Douglas, revelando que na hora de concluir as jogadas, "estava muito calmo, muito tranqüilo". Tanto que no segundo viu o goleiro saindo e pode escolher onde ia colocar a bola. Douglas não sabe se irá jogar domingo contra a Portuguesa Santista, na Vila Belmiro, mas disse que está sempre preparado para essas ocasiões. Num time que tem Robinho, Deivid e Basílio, sabe que será difícil chegar à condição de titular. "A disputa de vaga é sempre difícil num time grande e é assim mesmo. Cada um tem que fazer seu trabalho da melhor maneira possível para, quando surgir a oportunidade, poder corresponder". E foi o que aconteceu com ele no jogo contra o Mogi. "Estava precisando de um atacante rápido para os contra-ataques e ele foi muito bem, decidiu a partida", comentou o Técnico Oswaldo de Oliveira, que garantiu: "ele está conquistando seu espaço".