Douglas Costa marca, Bayern bate Stuttgart e fica mais perto do título

O Bayern de Munique está cada vez mais próximo de conquistar outro título do Campeonato Alemão para sua vitoriosa história. Neste sábado, a equipe voltou a triunfar na competição ao superar o Stuttgart por 3 a 1, mesmo fora de casa, com direito a gol do brasileiro Douglas Costa.

A cinco partidas para o fim da competição, o Bayern tem oito pontos de vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund, que ainda atua nesta rodada. Na quarta, a equipe bávara volta as atenções para a Liga dos Campeões, já que faz o duelo de volta das quartas de final contra o Benfica, em Portugal. O Stuttgart, por sua vez, é o 12.º no Alemão, com 33 pontos, e volta a campo sábado para pegar o Augsburg fora de casa.

Apesar da vitória dos visitantes, quem assustou primeiro neste sábado foi o Stuttgart, aos 11 minutos. Didavi aproveitou cobrança de falta da esquerda e finalizou, mas Neuer, à queima-roupa, fez grande defesa.

Só que na primeira ida ao ataque, o Bayern abriu o placar. Aos 30 minutos, Ribery fez ótima jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Niedermeier tentou cortar, mas jogou contra o próprio gol.

Na volta para o segundo tempo, os comandados de Guardiola evoluíram e ampliaram. Aos seis minutos, Alaba aproveitou confusão na área, pegou a sobra e driblou um marcador antes de tocar com estilo para a rede. A resposta veio aos 17. Após falta cobrada da esquerda, Didavi tentou bater, se atrapalhou e caiu no chão. Lewandowski não afastou e a sobra ficou com o próprio Didavi, que mesmo no gramado conseguiu bater no canto esquerdo de Neuer.

O gol deu fôlego extra ao Stuttgart, que foi para cima em busca do empate. Mas o Bayern seguia mais perigoso nos contra-ataques. Aos 33, Thiago Alcântara acertou o travessão em lindo chute da entrada da área. Aos 44, Douglas Costa recebeu pela direita e bateu firme de fora da área para marcar o terceiro.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o Borussia Mönchengladbach foi surpreendido pelo Ingolstadt, perdeu por 1 a 0 e ficou mais distante da briga pela vaga direta na Liga dos Campeões. O resultado manteve o time com 45 pontos, na quarta posição, enquanto o Ingolstadt é o oitavo, com 39.

Em Bremen, o Werder se complicou na luta contra o rebaixamento e perdeu o confronto direto diante do Augsburg. Mesmo em casa, caiu por 2 a 1 e viu o adversário o ultrapassar na tabela. O Augsburg agora tem 30 pontos, em 15.º, enquanto o Werder abre a zona da degola com 28, em 16.º.

O sábado, aliás, foi mesmo dos visitantes no Campeonato Alemão, já que quatro das cinco partidas do dia terminaram com triunfo de quem atuava fora de casa. O Hoffenheim foi até Frankfurt, venceu o Eintracht por 2 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento. Mesma situação do Darmstadt, que venceu o Hamburgo nos domínios do adversário por 2 a 1.