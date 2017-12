Douglas Costa vê Juventus 'no nível de equipes como Barcelona e Real Madrid'

Atual hexacampeã italiana, a Juventus vive um início de temporada diferente dos últimos e vê o Napoli à sua frente na tabela do Campeonato Nacional. Na Liga dos Campeões, a equipe também não teve vida fácil para se classificar às oitavas de final. Mesmo assim, o brasileiro Douglas Costa a vê entre as principais forças do continente.

+ Cristiano Ronaldo treina separado pelo 3.º dia seguido e preocupa para o clássico

"A Juventus é muito forte. Ela joga no mesmo nível de equipes como Barcelona e Real Madrid e tem alguns dos melhores jogadores do mundo. É um clube realmente fantástico", declarou o jogador em entrevista à Sky Sports.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da confiança de Douglas Costa, a Juventus é atualmente a vice-líder do Italiano, com 41 pontos, um atrás do Napoli. No sábado, a equipe de Turim vai receber a Roma, quarta colocada com 38 pontos, mais com um jogo a menos. Duelo importantíssimo diante de um adversário que chegará querendo mostrar serviço, após ser eliminado na Copa da Itália pelo Torino na quarta.

"A Roma é um time muito forte, um adversário a ser encarado com grande respeito. É verdade que eles perderam na Copa da Itália, mas no sábado, esperamos um time diferente e será uma outra partida. Queremos vencer. Vamos entrar em campo para isso e sabemos que podemos conseguir com nossas qualidades", considerou.

Destaque de Bayern de Munique e Shakhtar Donetsk nas temporadas anteriores, Douglas Costa tem sofrido um pouco mais para se firmar na Juventus e, inclusive, ficou no banco de reservas em diversas oportunidades. O próprio brasileiro reconheceu a necessidade de evoluir.

"Nestes meses, eu trabalhei muito na parte tática e defensiva, tentando evoluir. O Campeonato Italiano é muito diferente das ligas alemã e ucraniana. Ainda tenho muito para aprender, mas estou confiante. Eu, Bernardeschi, Matuidi, Bentancur somos jogadores jovens, trabalhando duro para evoluir taticamente. Acho que é um desafio para encarar: a cada dia aprendemos mais o que é estar na Juventus", afirmou.