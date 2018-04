Douglas deve voltar ao Corinthians: 'Fico feliz pelo reconhecimento'

O goleiro Douglas aparece como um dos destaques da posição no Campeonato Brasileiro e o bom desempenho faz com que o Corinthians estude aproveitá-lo na próxima temporada. A tendência é que Walter ou até mesmo Cássio possa deixar o clube ao final da temporada e o atleta emprestado para o Avaí aparece como substituto imediato.

Em entrevista ao Estado, o goleiro contou que ainda não foi informado da decisão, mas comemora caso a oportunidade se concretize. "Não estou sabendo de nada, mas fico feliz de aparecer essa possibilidade, pois é sinal de que estou sendo visto e valorizado pelo Corinthians, que é o dono do meu passe e um dos maiores clubes do Brasil", afirmou o goleiro, de 28 anos, e que tem contrato de empréstimo com os catarinenses até o fim do ano.

Douglas também já foi sondado por outros clubes do Brasil e do exterior, mas está focado em ajudar o Avaí a se safar do rebaixamento. O atleta tem 70% de seus direitos ligados ao Corinthians. O Capivariano (20%) e o Bragantino (10%) possuem o restante.

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, disse que o futuro de Walter será decidido no final da temporada e caso ele decida sair, Douglas será o substituto. "Temos a pretensão que o Walter fique, mas se for importante para ele, pode fazer o caminho que achar melhor. Nesse momento, concordamos que o melhor para o Walter é ficar no Corinthians, que financeiramente a proposta era boa para ele, mas ele ia para um time bagunçado. Se sair, podemos repatriar o Douglas", disse, em entrevista ao Estado.

Apesar da possibilidade de Walter sair ser maior, o futuro de Cássio também ainda não é 100% assegurado no Corinthians. No clube, especula-se que clubes europeus deverão chegar com ofertas pelo goleiro ao final da temporada. A convocação para a seleção brasileira ainda faz com que ele se torne ainda mais valorizado.