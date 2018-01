Douglas e Elano entram para a história Nem Diego, nem Robinho. As jovens estrelas do Santos desta vez tiveram seus brilhos ofuscados por outros dois jogadores do Santos. Um deles, o atacante Douglas, eterno reserva e que o destino lhe permitiu entrar para a história do clube ao marcar o milésimo gol do clube em Campeonatos Brasileiros. O outro destaque foi o jovem Elano, que no próximo dia 14 completará apenas 22 anos, mas que neste sábado roubou a cena sendo disparado o melhor jogador em campo. No primeiro tempo, por conta do técnico Leão, ele esteve limitado ao setor direito, uma vez que entrou com a função de ala. Mas quando passou a jogar no meio campo, deitou e rolou, além de ter participação direta nos dois gols da virada. No primeiro, ele tentou o chute, a bola desviou no zagueiro Bruno Quadros e caiu na cabeça de Douglas, que cabeceou para o chão e empatou o jogo aos 29 minutos do segundo tempo. Três minutos depois contou com a sorte. Após a bela jogada de Reginaldo Araújo pelo lado esquerdo, ele chutou a bola no travessão e nem esperava que ela voltasse justamente no seu corpo para entrar no gol. "Foi um lance esquisito, mas valeu muito", disse , todo empolgado. Ele também lembrou o fato de ter sido formado nas categorias de base do Guarani e acredita ter mostrado seu valor aos ex-dirigentes que o menosprezaram no passado. "Passei os piores momentos da minha carreira aqui, sendo deixado de lado por todos. Mas agora estou muito bem na Vila e só penso no futuro", explicou. Como foi o autor do gol de número 1001 da história do clube, Elano receberá um prêmio de R$ 10 mil oferecido pela empresa patrocinadora do clube - a Bombril que ostenta o slogan "mil e uma utilidades". O técnico Leão, inexplicavelmente, também vai ser premiado com R$ 5 mil. Sobrou a Douglas a esperança de ganhar novas chances no time, se possível desde o início dos jogos. "O meu sonho é ser titular. Foi emocionante marcar o milésimo gol e entrar para a história como aconteceu com o Gil no Corinthians. Agora espera ganhar pelo menos um plaquinha, que é de lei...".