Douglas feliz: 'Fui contratado para resolver'

Douglas nem havia sido apresentado no Corinthians e já era cobrado pela torcida. O meia chegou ao Parque São Jorge com a missão de acabar com a carência na armação do time e prometendo não decepcionar. Sério e confiante em seu futebol, no sábado deu prova de que não vai desapontar. Criou as melhores jogadas diante do Gama e quando o duelo ficou complicado, com o gol de empate, chamou para si a responsabilidade. Pegou a bola, driblou o zagueiro e acertou no ângulo: 2 a 1. Veja também: Corinthians bate o Gama com golaços de Acosta e Douglas "Fui contratado para resolver e sempre procuro fazer o melhor", afirmou o camisa 10 corintiano. "Vim para ajudar e é o que estou fazendo." Apesar de estar disputando apenas sua segunda partida - não pode atuar na Copa do Brasil - Douglas tirou um ‘caminhão das costas’ com a marcação do seu primeiro gol. "A gente sempre fica ansioso para marcar, ainda mais quando vai ser o primeiro. Ontem [sãbado], tive a chance no começo e desperdicei, mas na segunda etapa deu tudo certo e pude finalizar bem." Alegria de Douglas, euforia dos corintianos. Eles já não conseguem mais esconder o sorriso. Depois de sofrerem com a ausência de bom futebol, agora vêem a equipe atropelando rivais. Nos últimos cinco jogos, foram cinco vitórias e 15 gols - média de 3 por jogo. Quem cantou "Fora Lulinha", "Fora Herrera" e Fora Acosta", agora aplaude os jogadores. O meia, enfim, encontrou o bom futebol; o argentino se tornou o artilheiro da equipe na temporada, com 10 gols; e o uruguaio desencantou com a camisa 25, seu número da sorte. Usando a 10, havia anotado três vezes em quase toda a temporada. Com a 25, foram três nos últimos jogos, sempre entrando após a metade da fase final. "Com a ajuda dos companheiros, da minha família, o apoio da torcida e do professor [Mano Menezes], estou podendo marcar gols importantes. Ontem entrei e pude matar um jogo que estava complicado", afirmou o uruguaio, que vem dando a volta por cima no Corinthians, após péssimo início. Escudo de seus jogadores, Mano Menezes faz questão de elogiar os ex-criticados. Com o técnico, ganharam confiança no dia-a-dia, por isso a alegria quando entram em campo. "As críticas eram pela produção. E solucionamos este problema", disse Mano. "Veja o Acosta, é um artilheiro. Mesmo com dificuldade, joga 20, 30 minutos e a bola chega para ele matar o jogo. É esta a característica dele que vou procurar", revelou. A felicidade também estampa o rosto do gaúcho. "Infelizmente, só posso escalar 11. Não tem lugar para todos, então trabalho com estratégia. E o importante é ter todos motivados, trabalhando sério, pois é diferente ter um grupo que quer ganhar."