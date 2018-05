Douglas Grolli é emprestado pelo Cruzeiro para a Ponte

Douglas Grolli, de 26 anos, estava no Cruzeiro desde fevereiro de 2015, contratado junto ao Grêmio. Nesse período, disputou apenas duas partidas pelo clube, sendo titular somente uma vez, na rodada final da última edição do Campeonato Brasileiro.

Deivid agora conta com seis zagueiros no elenco do Cruzeiro. São eles: Bruno Rodrigo, Dedé, Leo e Manoel, além de Bruno Viana e Fabrício Bruno, ambos jovens formados nas divisões de base do clube. Neste início de temporada, Manoel vem sendo titular absoluto, enquanto Dedé vai recuperando seu espaço após ficar longo período afastado dos gramados por causa de uma grave lesão.

Com o elenco inchado, o Cruzeiro trabalha para reduzi-lo, tendo emprestado cerca de 20 jogadores nas últimas semanas. Entre eles estão o volante Eurico e o atacante Hugo Ragelli, que também foram cedidos para a Ponte Preta.

Após perder alguns dos seus destaques na última temporada, o clube campineiro se reforçou com vários jogadores que estavam fora dos planos dos principais clubes do futebol brasileiro. São os caos de Felipe Menezes, Renato, Wellington e João Vitor (todos do Palmeiras), Cesar e Jonas (ambos do Flamengo), Wellington Paulista (Fluminense), Taiberson (Internacional) e Reinaldo (São Paulo).