Douglas minimiza vantagem e diz que Flu não jogará por empate no sábado

O volante Douglas minimizou nesta quarta-feira a vantagem do Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, no sábado, e garantiu que o time vai manter a mesma "pegada" da fase de grupos para conquistar a vaga na final do primeiro turno do Campeonato Carioca. O tricolor joga pelo empate contra o Madureira por ter a melhor campanha do Grupo C.

"A gente vai com a mesma pegada. Sabemos que eles têm um time bom. Fizeram um jogo-treino contra a gente aqui, mas jogo é totalmente diferente", afirma o volante, titular do técnico Abel Braga no duelo decisivo do fim de semana.

Douglas descarta jogar pelo empate por confiar no setor ofensivo do Fluminense, dono do segundo melhor ataque da competição. Até o volante vem ganhando boas oportunidades no ataque, em razão da postura ofensiva da equipe na maior parte dos jogos. Douglas já deu duas assistências no Estadual.

"O Abel dá muita liberdade para os meio-campistas e agora estou jogando como fazia na base, chegando mais no ataque, mais próximo do [Henrique] Dourado. É uma responsabilidade enorme, mas é fruto do meu trabalho, por tudo o que eu conquistei", diz o volante.

Para a semifinal deste sábado, Abel Braga pode ter o retorno do zagueiro Renato Chaves, como opção no banco de reservas. Já o goleiro Diego Cavalieri deve seguir como desfalque, por ainda estar em processo de recuperação de uma lesão no tornozelo. Júlio César deve ser novamente o titular.