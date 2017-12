Douglas não teme a sombra de Rincón Em seu primeiro dia como jogador do São Paulo, o volante Douglas, que defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista, mostrou personalidade. "Tenho respeito por todos os meus colegas, mas cheguei disposto a dar o máximo para conseguir meu objetivo, que é ser titular", afirmou o recém-contratado, apresentado nesta sexta-feira pelo clube do Morumbi. Perguntado sobre o fato de ter sido contratado no lugar do colombiano Rincón, ele não titubeou. "O Rincón é um grande jogador, mas se estou aqui não foi à toa, é porque tenho meus méritos. Rincón é bom, mas eu também sou." Reforço - Os representantes do lateral Jorginho Paulista estiveram no Centro de Treinamento da Barra Funda nesta sexta-feira. Segundo o diretor de futebol do São Paulo, José Dias, apesar da proposta inicial do jogador ter sido considerada alta, a contratação do atleta do Vasco ainda não está descartada.