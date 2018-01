Douglas Packer é o novo meia do Guarani para a Série A2 do Paulista

Lançado nas categorias de base do Ipatinga, Douglas fez sua carreira no futebol italiano, onde permaneceu por três anos. Ao voltar para o Brasil, atuou no Paraná, Botafogo-SP, Atlético Sorocaba, Treze e encerrou a Série C de 2015 atuando pelo Caxias do Sul, no qual foi um dos destaques. Meia-esquerda, ele chega ao Brinco de Ouro para ser opção no meio-campo.

O técnico Pintado comanda o time em jogo-treino com o Osasco Audax, às 10 horas desta quarta-feira. Assim como aconteceu contra a Caldense, também no estádio Brinco de Ouro, a entrada custará um quilo de alimento não perecível.

O técnico Pintado deve fazer vários testes no confronto. Após o teste, os jogadores serão liberados para o recesso do final de ano. A data de reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro, no Brinco de Ouro. A estreia do Guarani na Série A2 será no dia 31 de janeiro, fora de casa, contra o Monte Azul.