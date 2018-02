Douglas pode ser titular no São Caetano Quando o zagueiro Douglas foi contratado pelo São Caetano junto ao América, já depois do início deste Campeonato Paulista, esperava conquistar aos poucos a vaga de titular, mas não poderia prever que teria uma chance tão rápida. Nos treinamentos desta quinta-feira o técnico Zetti começou a definir o time para o clássico do ABC contra o Santo André, marcado para o próximo domingo, às 18 hs, no estádio "Bruno José Daniel", em Santo André. Douglas foi testado no lugar de Gustavo e pode participar de seu segundo jogo com a camisa do clube, já que contra o São Paulo entrou no decorrer da partida. Além dele, outra novidade do time deve ser o meia Anaílson, que substituirá o suspenso Canindé. Assim, Marcinho voltará a atuar na marcação, deixando de ser o segundo atacante. Sem condições de jogo ainda estão o lateral Ceará, que treina em separado, e não será forçado, e o meia Mateus, sentindo dores no púbis. A definição do time, porém, deve acontecer somente após o coletivo desta sexta-feira. O time vai buscar a reabilitação após a derrota sofrida para o Santos, por 3 a 2, na Vila Belmiro. O Azulão é o sexto colocado com 15 pontos.