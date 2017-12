Douglas renova com o Grêmio, mas fica só até o fim de 2016

O meia Douglas se reapresentou junto com o elenco do Grêmio, na quarta-feira, mesmo sem contrato. O antigo acordo venceu no fim de 2015 e um novo ainda não havia sido assinado. As duas partes tinham interesse na renovação, mas faltava definir o tempo de contrato. Acabou prevalecendo a vontade do clube e o novo acordo tem duração de um ano.

A renovação foi informada pelo Grêmio na tarde desta quinta-feira, um dia após a reapresentação do elenco. Douglas está com 33 anos e, na temporada passada, foi titular da equipe na maioria dos jogos. Mesmo assim, a diretoria optou por não oferecer um contrato de dois anos, como ele queria.

Antes, o Grêmio já havia anunciado a "contratação" de outros dois titulares: o volante Maicon e o zagueiro Pedro Geromel, que pertenciam a outros clubes e foram comprados após se destacarem jogando no time por empréstimo.

Reforços mesmo são só dois até aqui: o lateral-direito Wallace, emprestado pelo Chelsea, a e o zagueiro Kadu, que veio do Atlético-PR. A equipe não fica necessariamente mais forte, uma vez que a chegada deles repõe as saídas de Rafael Galhardo e Erazo, que eram titulares no ano passado.