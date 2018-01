Douglas Santos sofre entorse e vira dúvida no Atlético-MG

O técnico Levir Culpi ganhou mais um motivo para se preocupar nesta sexta-feira. Antes de viajar para Goiânia, onde enfrentará o Goiás no domingo, o treinador do Atlético Mineiro viu o lateral Douglas Santos sofrer uma entorse no tornozelo direito durante o treino desta tarde.

O titular foi substituído por Pedro Botelho ao longo da atividade do dia, mas não foi descartado pelo treinador. Douglas Santos foi incluído na lista de relacionados e deve ser reavaliado neste sábado. Se liberado pelo departamento médico, jogará normalmente no Serra Dourada.

Caso seja cortado, será mais um desfalque do Atlético no fim de semana. Levir já não poderá contar com Lucas Pratto, Luan e Carlos, todos jogadores do setor ofensivo atleticano. Pratto, artilheiro do time, sofreu um edema na coxa direita. Luan ainda se recupera de uma entorse no joelho direito, mesmo problema enfrentado por Carlos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com baixas de peso no ataque, Levir Culpi não terá atacantes no banco de reservas no domingo. Os únicos dois atacantes relacionados serão titulares: Guilherme, que volta ao time, e Thiago Ribeiro.

O Atlético deve entrar em campo no domingo com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos (Pedro Botelho); Rafael Carioca, Leandro Donizete, Cárdenas e Giovanni Augusto; Thiago Ribeiro e Guilherme.

CONFIRA A LISTA DOS JOGADORES RELACIONADOS

Goleiros: Victor, Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Pedro Botelho, Carlos César

Zagueiros: Tiago, Jemerson, Edcarlos, Leonardo Silva

Volantes: Rafael Carioca, Josué, Danilo Pires, Leandro Donizete, Eduardo

Meias: Giovanni Augusto, Cárdenas, Dátolo, Dodô

Atacantes: Guilherme, Thiago Ribeiro