Douglas 'se candidata' a substituir Jadson no meio-campo do São Paulo

SÃO PAULO - O lateral-direito Douglas já atuou várias vezes mais avançado no São Paulo, quase como um ponta direita, e já se candidatou a realizar novamente a função, dessa vez no jogo mais importante do ano para o clube, no dia 17 de abril, na rodada final do Grupo 3 da Copa Libertadores. Para este duelo, o time não contará com Maicon, lesionado, além dos suspensos Jadson e Luis Fabiano.

"O professor [Ney Franco] sabe que minha preferência é a lateral, mas que também posso ajudar em outros setores do campo, onde me sinto bem. Venho fazendo bons jogos e se eu tiver uma chance nas próximas partidas do Paulistão, espero convencê-lo de me manter para o jogo da Libertadores. Vai ser o jogo do ano pra gente", disse.

Diante do Atlético-MG, a vaga de Maicon deve ser ocupada por Wellington ou Fabrício. Já Aloisio será mantido no comando do ataque com a ausência de Luis Fabiano. A principal dúvida é em relação ao substituto de Jadson. Além de Douglas, o técnico Ney Franco pode optar por Wallyson, Cañete ou até mesmo Ademilson.

"A concorrência é grande, tem o Wallyson, o Ademilson, o Cañete. Mas ele sabe que posso ser útil. Venho numa crescente, estou feliz e pronto caso ele pense dessa maneira. Mas para isso tenho que mostrar serviço diante do Barbarense", avaliou Douglas.

Assim, o lateral quer aproveitar o jogo desta quarta-feira contra o União Barbarense, pelo Campeonato Paulista, para conquistar o seu espaço. "Os jogos do Paulistão estão servindo pra mostrar a força do elenco. Vários jogadores estão ganhando chance e ritmo de jogo e isso vai nos ajudar bastante na Libertadores", afirmou.