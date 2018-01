Douglas Silva é a novidade do Atlético-PR O Atlético Paranaense reintegrou o volante Douglas Silva ao elenco e ele volta a entrar em campo na partida deste sábado, às 18 horas, contra o Flamengo, no Maracanã. O jogador tinha sido afastado após a expulsão na partida contra o Cruzeiro, pois a diretoria considerara sua atitude prejudicial ao time. Mas os outros jogadores pediram e os diretores voltaram atrás. "Jamais tive o pensamento de prejudicar o Atlético com a expulsão", desculpou-se. Ele entra no lugar de Luciano Santos, que está suspenso. O meia Adriano, que reclamou por ter ficado fora da partida contra o Internacional, desta vez estará em campo no lugar de Ilan, que cumpre suspensão. Naquela partida, o técnico Mário Sérgio alegou que ele estava voltando de uma contusão e não treinara com os demais companheiros. Depois de cumprir suspensão de 45 dias, o técnico volta a comandar o time do banco de reservas. O Atlético entra em campo com um uniforme dourado, que será utilizado como segundo uniforme.