Douglas Silva é afastado do Atlético-PR A diretoria do Atlético Paranaense decidiu nesta terça-feira afastar, por tempo indeterminado, o volante Douglas Silva do grupo que disputa o Campeonato Brasileiro. Ele era um dos titulares do time, mas a expulsão contra o Cruzeiro, aos 22 minutos do segundo tempo, após uma entrada violenta sobre o zagueiro Cris, não foi assimilada pela diretoria. ?Ele não estava agindo dentro de campo como o clube exige de seus atletas e culminou com essa expulsão, que prejudicou a equipe", justificou o diretor Alberto Maculan. Douglas Silva deixou o CT sem falar com a imprensa. O jogador foi contratado em 2001, mas defendeu o Sport Recife em 2002. Este ano foi reintegrado ao clube e passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Com a chegada de Mário Sérgio e a saída do volante Leomar, Douglas Silva ganhou o posto de titular. Sua saída não altera o trabalho do treinador. ?Foi uma decisão administrativa, eu acato e acho que a diretoria está certa, porque quando comete um erro, tem que pagar pelo erro", disse Mário Sérgio. No domingo, o técnico declarou que continuará no comando do time até o fim do contrato em 2004.