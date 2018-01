Douglas Silva é vetado no exame do Fla O volante Douglas Silva, de 23 anos, não foi aprovado nesta quarta-feira no exame realizado pelo médico do Flamengo, José Luis Runco. Pela manhã, o jogador chegou a ser aprovado nos testes físicos ministrados pelo fisiologista Paulo Figueiredo. À tarde, porém, Runco considerou que o atleta precisará de um mês para entrar em forma. Com isso, o diretor-técnico do clube, Júnior, disse que se Douglas quiser, poderá continuar treinando no clube até provar que está bem fisicamente. Só aí é que o contrato poderá ser assinado. Já o zagueiro Júnior Baiano vai mesmo desfalcar o Flamengo na estréia do Campeonato Carioca contra a Cabofriense, domingo. Ele reclama de dores na coxa e foi vetado pelos médicos. Vasco espera manter sorte contra Portuguesa