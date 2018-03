Douglas Silva espera chance no Flamengo O volante Douglas Silva, contratado recentemente pelo Flamengo e que ainda não teve uma oportunidade na equipe, espera poder enfrentar o Vasco, domingo, pelo Campeonato Carioca. Como o clube não tem mais chances de classificação às semifinais da Taça Rio, o técnico Abel Braga decidiu escalar um time reserva no clássico. "Vou encarar esta partida como uma decisão. Tenho que ter personalidade e mostrar que posso ser titular", disse o jogador. Fora de campo, o diretor-técnico Júnior segue na busca de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda não desistiu de ter o atacante França, do Bayer Leverkusen, e agora sonha também com o meia Adriano, que está no Atlético-PR.