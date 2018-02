Dourado é regularizado e pode estrear pelo Flamengo no domingo

Último reforço do Flamengo contratado para esta temporada, o atacante Henrique Dourado está liberado para estrear. Nesta sexta-feira, o jogador teve o nome registrado no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

+ Dourado evita falar do Flu e promete 'deixar sua marca' no Flamengo

Com isso, Dourado pode fazer sua primeira partida pelo Flamengo já neste fim de semana. No domingo, o time rubro-negro encara o Nova Iguaçu em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Dourado foi contratado pelo Flamengo na última quinta-feira. Nesta sexta, trabalhou normalmente ao lado dos companheiros no treino realizado no Ninho do Urubu. Mas sua presença na viagem para Brasília será definida somente na atividade deste sábado.

Se Dourado pode ser a novidade em campo, Willian Arão está descartado para a partida com o Nova Iguaçu. O volante reclamou de dores na panturrilha nos últimos dias e foi vetado pelo departamento médico. Assim, a tendência é que o colombiano Cuéllar seja titular no domingo.

Se não promover nenhuma surpresa, o técnico Paulo César Carpegiani deve levar o Flamengo a campo com: César; Pará, Réver, Juan e Everton; Rômulo, Cuéllar, Diego, Vinicius Júnior e Éverton Ribeiro; Lincoln.