Dourado espera coroar melhor ano da carreira com artilharia: 'É meu objetivo'

O Fluminense chega para a 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro livre do rebaixamento, mas também sem chances para alcançar a Copa Libertadores. No entanto, ao menos um jogador do elenco tem uma motivação a mais para o duelo contra o rebaixado e lanterna Atlético Goianiense, em Goiânia: Henrique Dourado.

+ Confira a classificação do Brasileiro Série A

O centroavante divide atualmente a artilharia do Brasileirão com Jô, do Corinthians, ambos com 18 gols."Tenho meu objetivo também. No trabalho que fazemos no dia a dia, sempre procuramos aprimorar e por mais que só reste um jogo, tenho meu objetivo e vou em busca dele. Temos a vaga da Sul-Americana e a artilharia em jogo, espero que domingo tudo corra bem e eu possa concretizar isso", destacou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de ter a necessidade de balançar as redes, Henrique Dourado afirmou que tentará não deixar com que esse seu objetivo atrapalhe o desempenho da equipe em campo. "Acho que tem que deixar as coisas fluírem, que a bola me procure quando eu estiver no lugar certo, na hora certa. Foi a minha melhor marca, minha melhor temporada esse ano e acredito que ainda falta muita coisa, como conquistar títulos. Mas me sinto feliz por ter conseguido ser o artilheiro do Brasil, é algo que é muito gratificante", disse.

Apesar de ser um duelo de pouco valor para o Fluminense, o técnico Abel Braga tem feito mistério sobre a escalação que estará em campo neste domingo, às 17 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. As ausências confirmadas são o lateral Marlon e o atacante Marcos Júnior, suspensos. Léo e Matheus Alessandro deverão atuar.

"Mesmo o Atlético Goianiense estando rebaixada, pelo que vi nos últimos jogos, os jogadores querem mostrar o potencial, até mesmo, para buscar novos ares. Mas nós temos que ir lá e fazer um bom futebol para deixar uma boa impressão, já que o ano não foi da maneira que esperávamos", concluiu Henrique Dourado.

Com o triunfo do Grêmio na Libertadores, o Fluminense entrou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O time tricolor tem 46 pontos, na 14.ª colocação, e precisa apenas de um empate em Goiânia para confirmar a vaga no torneio continental sem depender de nenhum outro resultado.