Dourado minimiza artilharia e valoriza reação do Flu no Brasileirão

A vitória sobre o Atlético Mineiro na noite de segunda-feira teve importância especial para Henrique Dourado. O atacante do Fluminense marcou dois gols e voltou ao topo da artilharia do Brasileirão, agora com 12 gols. O artilheiro, contudo, minimizou o feito e fez questão de destacar a reação recente do time na tabela.

"A importância dos gols tem o significado de três pontos. Quando o coletivo vai bem, o individual aparece e, graças a Deus, pude ajudar meus companheiros. Nossa equipe queria muito essa vitória e os gols nos ajudaram, mas vamos manter os pés no chão, continuar trabalhando", declarou Dourado.

Antes do triunfo no Maracanã, o Flu vinha de vitória sobre o Atlético-GO e empate fora de casa com o Santos. A sequência fez o time carioca se aproximar do G6. Está agora em 8º, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG.

"Pelo empenho que nós tivemos nesse jogo e nas últimas partidas, nossa equipe saiu merecedora. Para valer a pena aquele pontinho fora de casa contra o Santos, tínhamos que fazer nosso dever dentro de casa. Enfrentamos uma equipe qualificada como o Atlético, com grandes jogadores e saímos felizes pelos três pontos", declarou.

Com os pontos no bolso, o Flu já começa a pensar no clássico com o Vasco, sábado, no Maracanã. O rival de São Januário poderá ter técnico novo porque Milton Mendes foi demitido na segunda.

"Independente da mudança no comando deles, clássico é clássico e vai ser um jogo disputado lance a lance. Vamos ter que estudar bastante o time do Vasco para que possamos recuperar os pontos perdidos lá em São Januário no primeiro turno, esse é o nosso pensamento", afirmou Dourado.