Doze jogadores morrem em acidente Pelo menos 12 jogadores de uma equipe de futebol da primeira divisão de Moçambique morreram nesta terça-feira à noite após um acidente automobilístico. A equipe do Wane Pone de Inhambane, cidade localizada na região sul do país, voltava de Nampula (ao norte), onde havia disputado uma partida contra a equipe local, quando, quase na fase final da viagem, o micro-ônibus que levava os jogadores se chocou violentamente contra a traseira de um caminhão que transportava tubos de aço para a construção de um complexo de distribuição de gás. Outras 13 pessoas ficaram feridas, três delas, gravemente, segundo informações da radio estatal do país.