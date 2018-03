Doze times mantêm treinadores na Série B Se na Série A do Campeonato Brasileiro apenas sete treinadores dos 24 clubes ainda se mantêm firme no comando de seus times após 21 rodadas, na Série B o caminho também é complicado. Com 13 rodadas, metade deles já trocou seus comandantes. Desde que o campeonato da Segunda Divisão começou, dia 25 de abril, Paulo Comelli (Marília), Jair Picerni (Palmeiras), Zetti (Paulista), Luís Carlos Martins (Portuguesa), Wanderley Paiva (Anapolina), Levir Culpi (Botafogo), Celso Teixeira (Ceará), Roberto Fernandes (Londrina), Heriberto Cunha (Náutico), Péricles Chamusca (Santa Cruz), Aderbal Lana (São Raimundo) e Hélio dos Anjos (Sport) continuam intactos. ?Infelizmente a cultura do nosso futebol é assim. A pressão por resultados muitas vezes acaba prejudicando um trabalho que deveria ser feito a longo prazo", lamentou o técnico Estevam Soares, que deixou o CRB na última rodada, substituído por Robertinho. União São João e Gama, que estão em último e penúltimo, respectivamente, e o CRB, já trocaram de treinador duas vezes. Sem público - O Departamento Técnico da CBF divulgou as médias de público do Campeonato Brasileiro da Série B até a 12ª rodada. O Palmeiras continua na liderança, com uma média de 18.468 torcedores por jogo. O interior paulista, apesar de ter dois representantes entre os oito primeiros continua decepcionando em relação à média de público. As três piores médias são do União São João (831 torcedores por jogo), Mogi Mirim (904) e Paulista (1.277). O Marília é o 14º, com média de 2.964. Confira todas as médias de público: 1º) Palmeiras 18.468 torcedores, 2º) Ceará 16.224, 3º) Náutico-PE 7.930, 4º) Remo-PA 7.523, 5º) Sport-PE 7.322, 6º) América-RN 7.316, 7º) Santa Cruz-PE 6.777, 8º) Botafogo-RJ 5.952, 9º) Brasiliense-DF 5.349, 10º) Vila Nova-GO 5.267, 11º) CRB-AL 5.084, 12º) Avaí-SC 4.741, 13º) Anapolina-GO 3.296, 14º) Marília 2.964, 15º) São Raimundo-AM 2.885, 16º) Portuguesa 1.930, 17º) Londrina-PR 1.888, 18º) Joinville-SC 1.880, 19º) Caxias-RS 1.865, 20º) América-MG 1.648, 21º) Gama-DF 1.397, 22º) Paulista 1.277, 23º) União São João 904 e 24º) Mogi Mirim 831.