Dracena diz que vai se espelhar em Luisão O zagueiro Edu Dracena, do Cruzeiro, não conseguiu esconder a surpresa pela presença de seu nome na lista do técnico Carlos Alberto Parreira para a disputa da Copa das Confederações, entre os dias 18 e 29 de junho, na França. Verdadeiro "azarão" dentro dos candidatos cruzeirenses a uma vaga na Seleção, o zagueiro disse que pretende se espelhar no exemplo do companheiro Luisão. "Estou feliz e agora é só dar seqüência no meu trabalho como eu venho dando aqui no Cruzeiro para que eu possa ter uma oportunidade e me manter como o Luisão está se mantendo na Seleção", observou Dracena. Luisão era um dos possíveis convocados de Parreira, mas o zagueiro se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. "Agora é mostrar para o professor Parreira porque eu sou titular da equipe do Cruzeiro", disse Dracena, que já integrou seleções brasileiras nas categorias amadoras. Maurinho - Avalizado publicamente por Vanderlei Luxemburgo, que pediu sua convocação há cerca de dois meses, o lateral-direito Maurinho espera ganhar uma chance e poder repetir com a camisa amarela as boas atuações no Cruzeiro. Campeão brasileiro pelo Santos no ano passado, o lateral avalia que vive atualmente um melhor momento em sua carreira e por isso tinha mais chances agora de ser lembrado. Esta é a primeira vez que ele é convocado para uma Seleção Brasileira. "Agradeço a todo mundo que torceu por mim. Agora é procurar trabalhar para me manter lá", disse. Maurinho ficou sabendo da notícia enquanto dirigia. Recebeu um telefonema do zagueiro Luisão e a primeira coisa que fez foi ligar para o pai, Mauro, que mora em Fernandópolis (SP), sua cidade natal. "Ele me elogiou e disse que eu tinha lutado muito por isso". Questionado se considerava um trunfo atuar na mesma posição de Cafu, de quem poderia ser no futuro um substituto, Maurinho disse que prefere não pensar dessa forma. "Não vou pensando em ser o substituto de ninguém. Vou para lá para fazer o meu trabalho".