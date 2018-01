Dracena substituirá Cris no Cruzeiro O zagueiro Edu Dracena acertou nesta sexta-feira sua transferência para o Cruzeiro. Após temporada no Olympiakos, da Grécia, o jogador retornou ao Guarani na semana passada e foi negociado com o Cruzeiro, que perdeu Cris para o Bayer Leverkusen. Desde julho do ano passado na Grécia, o atleta ficou sem receber salários nos últimos quatro meses e optou por rescindir o contrato para retornar a Campinas. O Cruzeiro irá receber US$ 800 mil pela negociação de Cris. Ele viajou para a Alemanha e deve assinar o contrato nos próximos dias para substituir outro brasileiro: o zagueiro pentacampeão Lúcio, que ficará afastado dos gramados pelo menos nos próximos quatro meses, por causa de uma contusão. Só depois de confirmada a transação é que a direção do time mineiro vai anunciar, oficialmente, a contratação do novo zagueiro.