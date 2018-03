Drama da Portuguesa: renegociar dívidas Há algum tempo, a Portuguesa se acostumou a conviver com crises financeiras. Entre renegociações e parcelamentos das dívidas, os dirigentes tentam montar equipes competitivas para contentar a exigente torcida, que não comemora um título há anos. Nesta quarta-feira pela manhã, diante das dificuldades financeiras, os funcionários do clube tomaram uma medida drástica: fizeram uma greve, por trinta minutos, em protesto contra quase dois meses de vencimentos atrasados. À tarde, um mês de salário foi depositado e as atividades, retomadas. Para os jogadores e comissão técnica, porém, o drama continua, pois alguns, entre salários e direitos de imagem, não recebem há quase quatro meses. Os dirigentes não divulgam oficialmente o valor das dívidas do clube, mas não consideram a situação dramática, afirmando que os problemas econômicos da Portuguesa são iguais aos de qualquer outra equipe. Mas o passado recente mostra que o clube poderia estar numa situação bem melhor. Grande revelador de bons jogadores, o time do Canindé viu nascer para o futebol, nos últimos anos, jogadores como Dener e Rodrigo Fabri - este, vendido ao Real Madrid, da Espanha, por cerca de US$ 15 milhões. Porém, seguidas administrações mal-sucedidas levaram a equipe a ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro e por pouco não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. A venda de jogadores é a tábua de salvação do clube, que tenta negociar o atacante Alex Alves, artilheiro da Série B com 12 gols, com o Cruzeiro. A diretoria recusou três propostas feitas pelo time de Belo Horizonte, mas o negócio, que gira em torno de R$ 2 milhões, pode ser definido até esta sexta-feira. Alex também recebeu sondagens do Santos, do Vitória e de uma equipe da Coréia do Sul. ?Sei dos problemas do clube, mas o elenco não pode misturar as coisas. Apesar de tudo, precisamos fazer nossa parte, em campo", disse o técnico Luís Carlos Martins, que recorre ao diálogo para motivar os jogadores. ?Conversamos muito, mas, em alguns momentos, não é fácil lidar com essa situação." Martins não terá o lateral-direito Rissutt e o meia Ricardo Lopes, suspensos, para enfrentar o Náutico, nesta sexta-feira, no Canindé. Luiz Henrique e Lello serão as novidades.