Drama de Fabiano Eller chega ao fim Terminou nesta quinta-feira a polêmica envolvendo o zagueiro brasileiro Fabiano Eller, que estava impedido de deixar o Al-Wakrah, do Catar. O clube não concordava com o pedido de rescisão de contrato feito pelo jogador e, em represália, se recusava a assinar a liberação. O assunto ganhou repercussão e os representantes do jogador ameaçaram recorrer até mesmo à Fifa. Temendo algum tipo de punição o clube assinou a liberação e em seguida a Federação de Futebol do Catar concedeu ao atleta o visto de saída do país. Fabiano Eller embarca ainda nesta quinta para o Brasil e deverá se apresentar ao Fluminense nos próximos dias. ?Graças a Deus o pesadelo chegou ao fim. Só o que penso neste momento é voltar para o Brasil e reencontrar minha família. Agradeço a todos os brasileiros que torceram por mim e rezaram por um final feliz?, disse o jogador.