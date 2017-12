Drama de Magrão tumultua Palmeiras Os repórteres que freqüentam o Centro de Treinamento sabiam que Magrão teve um problema sério com a sua família em fevereiro. O volante havia implorado para que não fosse divulgado. "Só vai me prejudicar e não acrescenta nada para quem divulgar", repetia. Mas o segredo foi rompido no domingo por um jornalista em um mero debate televisivo: Magrão teve o seu irmão de sete anos sequestrado e foi pessoalmente entregar o dinheiro aos bandidos. Esta revelação tardia e inútil serviu para tumultuar o ambiente do Palmeiras às vésperas da partida decisiva da semifinal da Libertadores da América. Leia mais no Jornal Tarde