Drama de Pedrinho motiva o Palmeiras A nova contusão do meia Pedrinho ainda agita o Palmeiras. Solidária, a equipe quer usar o drama do companheiro, que nesta quinta-feira não treinou com o grupo em Extrema (MG) por causa de uma nova tendinite no joelho direito, como uma forma de motivação para a fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. O time estréia, sábado, no Rio, contra o Botafogo. ?Não posso falar da parte médica do Pedrinho porque nem posso afrontar a diretoria e o Departamento Médico", diz Magrão, lembrando que, assim como os médicos do Palmeiras, foi proibido pelos dirigentes do clube de comentar o assunto. ?Mas quero falar do cara espetacular, meu amigo. Para mim, isso não vai nos abalar ou mudar alguma coisa no time, mas será uma motivação a mais porque vou querer jogar por mim e por ele.? Segundo o volante, Pedrinho é um exemplo de vida, por todas as dificuldades que tem enfrentado ao longo da carreira. ?Ele dá uma lição para muito cara mais novo valorizar o que tem, pois mesmo com dor quer jogar. Sinceramente se tiver oportunidade de marcar um gol contra o Botafogo, vou dedicar a ele.? É com este espírito que o time treina para a partida contra o Botafogo. Nesta quinta-feira, o técnico Jair Picerni, que normalmente define o time titular às quintas-feiras, colocou em campo o mesmo grupo que disputou a maior parte da segunda fase da Série B: Marcos; Baiano, Leonardo, Daniel e Lúcio; Marcinho, Magrão, Diego Souza e Elson; Edmilson e Vágner. No grupo, a mentalidade é de que uma vitória no Caio Martins vai facilitar, e muito, o trabalho do time nesta fase final. ?Vencer o Botafogo fora de casa seria uma arrancada para o nosso time?, observa o atacante Edmilson. ?Com isso, a gente teria mais tranqüilidade para jogar a segunda partida em casa.? Mas ninguém se ilude de que esta será uma tarefa difícil de jogar em um campo pequeno com a pressão adversária, mesmo para quem conta com o apoio da família, como Vágner, que é do Rio. ?Mas temos sofrido pressão desde o começo então acho que não teremos problemas.?